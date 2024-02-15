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18:07, 15 февраля 2024Бывший СССР

Большинство украинцев посчитали неверным текущий курс развития страны

КМИС: 46 % украинцев считают, что ситуация в стране развивается неправильно

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Только 44 процента украинцев считают текущий курс страны верным; большинство граждан Украины стали относиться к ситуации пессимистично. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС), передает ТАСС.

«11 процентов респондентов полагают, что дела на Украине движутся в безусловно правильном направлении, еще 33 процента считают, что скорее в правильном (всего 44 процента). 15 процентов убеждены, что дела в стране движутся в безусловно неправильном направлении, еще 31 процент полагают, что скорее в неправильном (всего 46 процентов)», — отмечается в публикации.

В КМИС добавили, что наиболее пессимистично к вектору развития Украины относятся на западе страны.

Ранее схожие данные опубликовал киевский «Центр Разумкова». Согласно февральскому опросу организации, только 41 процент украинцев уверен в правильности пути, который избрали в Киеве.

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      Глеб Палехов
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