Внешность 74-летней Веры Вонг смутила поклонников

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг появилась на вечеринке в честь премии BAFTA и смутила поклонников. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

74-летний модельер посетила мероприятие в белом платье длины макси с капюшоном и глубоким V-образным декольте. Среди прочего она надела черные длинные перчатки, а волосы распустила. Вдобавок визажисты нанесли на лицо знаменитости легкий макияж в нюдовых оттенках.

Читатели издания неоднозначно отреагировали на внешность Вонг, о чем написали под размещенными кадрами. Так, одни восхитились внешним видом дизайнера. «Выглядит моложаво», «Никогда бы не сказала, что ей 74», «Красотка», — высказывались комментаторы.

В то же время другие пользователи сети раскритиковали Вонг. «Почему она не обращается к косметологу?», «Похудение сыграло с ней злую шутку», «Выглядит не очень», «Не понимаю людей, которые говорят, что она выглядит молодо», — писали фанаты.

В октябре 2023 года Вонг раскрыла секреты своей моложавой внешности. Модельер призналась, что регулярно ест фастфуд, в том числе из «Макдоналдс».