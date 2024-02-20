В России захотели ввести наказание за отрицание геноцида в ВОВ

«Известия»: Госдума хочет ввести наказание за отрицание геноцида во время ВОВ

В России захотели ввести уголовное наказание за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

По словам одного из авторов законопроекта, главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, инициатива направлена на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов войны. Как следует из документа, в настоящее время часть 1 статьи 354.1 Уголовного Кодекса РФ («Реабилитация нацизма») не предусматривает ответственности за отрицание фактов геноцида.

При этом, отмечают авторы законопроекта, факты народов СССР были установлены судами в 13 субъектах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Краснодарском и Ставропольском крае.

Ранее стало известно, что в Дагестане мужчина предстанет перед судом за реабилитацию нацизма. Поводом для возбуждения уголовного дела стал текст в социальных сетях. Его, по данным следствия, мужчина разместил в апреле 2022 года.