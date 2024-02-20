Взлет пробившего дыру в фюзеляже самолета попал на видео

Самолет Air Serbia столкнулся с фонарями на полосе при взлете и попал на видео

Пассажирский самолет столкнулся с фонарями на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время набора высоты. Его взлет попал на видео, которым делится The Aviation Herald.

На опубликованных кадрах видно, что пробивший дыру в фюзеляже лайнер выпустил клубы пыли. Тем не менее сообщалось, что пилоты не заметили этого и продолжали подниматься в воздух еще 20 минут.

Нештатная ситуация произошла с воздушным судном авиакомпании Air Serbia, которое следовало из Белграда в Дюссельдорф 18 февраля. Лайнер задел огни ВПП из-за того, что пилоты неверно рассчитали параметры при взлете. В общей сложности поврежденный самолет провел в воздухе час.

На другом видео с места происшествия было показано, что в корпусе лайнера появились глубокие царапины и дыра. Также известно, что в результате происшествия пострадавших не было.