Взлетно-посадочную полосу в аэропорту разрушило ударом молнии

9news: удар молнии разрушил взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея

Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея разрушило ударом молнии во время грозы. Об этом сообщает австралийский канал 9news.

Уточняется, что основную полосу авиагавани временно закрыли, потому что из-за удара молнии в покрытии образовалась дыра. Хотя устранить ущерб удалось меньше чем за 30 минут, нештатная ситуация вызвала массовые задержки рейсов в среднем на час.

По данным источника, во время сильной грозы в Сиднее и окрестностях произошло 75 тысяч ударов молний. Одна из них попала в дерево на входе в Королевский ботанический сад, под которым прятались четыре человека. Они пострадали и были госпитализированы. Местами непогода вызвала отключение электроэнергии, а также сбои в расписании общественного транспорта.

В феврале в пассажирский самолет United Express ударила молния во время полета над Соединенными Штатами. Люди на борту не пострадали, но после посадки у лайнера нашли повреждения.

