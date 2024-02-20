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14:03, 20 февраля 2024Путешествия

Взлетно-посадочную полосу в аэропорту разрушило ударом молнии

9news: удар молнии разрушил взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея

Кадр: 9news

Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея разрушило ударом молнии во время грозы. Об этом сообщает австралийский канал 9news.

Уточняется, что основную полосу авиагавани временно закрыли, потому что из-за удара молнии в покрытии образовалась дыра. Хотя устранить ущерб удалось меньше чем за 30 минут, нештатная ситуация вызвала массовые задержки рейсов в среднем на час.

По данным источника, во время сильной грозы в Сиднее и окрестностях произошло 75 тысяч ударов молний. Одна из них попала в дерево на входе в Королевский ботанический сад, под которым прятались четыре человека. Они пострадали и были госпитализированы. Местами непогода вызвала отключение электроэнергии, а также сбои в расписании общественного транспорта.

В феврале в пассажирский самолет United Express ударила молния во время полета над Соединенными Штатами. Люди на борту не пострадали, но после посадки у лайнера нашли повреждения.

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      Мария Борисова
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