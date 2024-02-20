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09:41, 20 февраля 2024Наука и техника

Создан эффективный способ улавливания углекислого газа

Environmental Research Letters: геотермальная энергия поможет улавливать углерод

Фото: Victor Ruiz Garcia / Reuters

Ученые создали метод улавливания углекислого газа из атмосферы, который работает на чистой и относительно недорогой геотермальной энергии. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

Новый подход получил название «Прямое улавливание CO2 из воздуха с утилизацией и хранением CO2» (англ. Direct Air CO2 Capture with CO2 Utilization and Storage, DACCUS). Он предусматривает использование геотермального тепла из глубоких соленых водоносных горизонтов для изоляции углерода под землей. Часть углекислого газа можно использовать для переноса тепла на поверхность, где оно может быть конвертировано в электричество для питания всей системы.

Специалисты рассмотрели эффективность работы DACCUS на побережье Мексиканского залива, где располагаются обширные геотермальные источники. Чтобы система заработала и начала извлекать парниковый газ из воздуха, необходимо сначала в течение пяти лет накапливать углерод из таких источников, как промышленные заводы.

Исследователи предполагают, что если систему ввести в эксплуатацию к 2025 году, то улавливание углерода начнется к 2030-му. При этом до 2050 года на побережье Мексиканского залива может быть установлено до 25 DACCUS.

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      Александр Еникеев
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