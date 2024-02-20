В WhatsApp появится функция блокировки скриншотов фотографии профиля

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция блокировки скриншотов фотографии профиля. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

«При попытке сделать скриншот фотографии профиля будет высвечиваться уведомление о том, что действие заблокировано. Новая функция обеспечивает дополнительный уровень защиты конфиденциальности, предотвращая распространение фотографии профиля без согласия его владельца», — рассказали специалисты портала.

Функция блокировки скриншотов доступна для некоторых бета-тестеров, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из магазина приложений Google Play. В ближайшие недели опция станет доступна широкому кругу пользователей.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, которая позволит устанавливать код для открытия скрытых чатов. Возможность установки кода будет доступна в десктопной версии приложения.