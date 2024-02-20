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08:05, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Женщина пожаловалась на плохую доставку и столкнулась с неожиданной реакцией

Архивное фото

Архивное фото. Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница соцсети TikTok по имени Лианн поделилась историей о том, как она пожаловалась на плохую доставку в службу поддержки пиццерии Papa John’s и столкнулась с неожиданной реакцией. Ее публикация набрала более трех миллионов просмотров и несколько тысяч комментариев.

По словам женщины, она заказала куриные крылышки из ресторана Papa John’s и осталась разочарована их внешним видом. Клиентка обратила внимание на то, что закуска совсем не похожа на ту, которую можно увидеть на сайте пиццерии. Вместо сочных крылышек, пропитанных соусом барбекю, ей привезли сухие, политые небольшим количеством соуса.

Пользовательница пожаловалась в службу поддержки на некачественный продукт и отправила фотографию крылышек с сайта заведения и снимок блюда, который ей доставили. Представители ресторана в ответ сообщили, что не видят разницы между фотографиями. «Мне кажется, что я стала жертвой газлайтинга (форма эмоционального насилия, при которой жертва начинает сомневаться в своей адекватности — прим. «Ленты.ру»)», — сказала женщина.

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Большинство комментаторов заявили, что на снимках изображены два разных блюда. «Я не думаю, что на фото доставленного блюда настоящая курица», «Сотрудникам Papa John’s нужно проверить зрение», «Со мной однажды произошла такая же ситуация. Я больше никогда не буду заказывать их крылышки», — написали они.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как заказала домой еду и получила сырое блюдо. Один из комментаторов заявил, что на ее месте попросил бы ресторан вернуть деньги.

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      Олег Давыдов
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