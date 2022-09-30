Девушка заказала домой еду из ресторана и неприятно удивилась

Пользовательница TikTok Мэрайя заказала домой еду из ресторана и получила сырое блюдо

Пользовательница TikTok по имени Мэрайя поделилась видео, в котором пожаловалась на недавний заказ в ресторане — девушка неприятно удивилась, получив от курьера сырое блюдо. На ее ролик, опубликованный 22 сентября в TikTok, обратило внимание издание Daily Dot в минувшую среду, 28 сентября.

Авторша видео рассказала, что заказала домой роллы из ресторана Logan's Roadhouse. Получив заказ, Мэрайя обнаружила, что еда не была приготовлена. На коробке с роллами она увидела надпись: «Запекать при температуре 350 градусов по Фаренгейту (около 176 градусов по Цельсию) в течение 8-11 минут».

«Они (работники ресторана — прим. «Ленты.ру») не приготовили мои чертовы роллы. Они просто положили их в коробку и отправили», — пожаловалась пользовательница.

Один из комментаторов заявил, что если бы он оказался на месте девушки, то попросил бы ресторан вернуть деньги. «Хорошо, что они хоть дали инструкцию по приготовлению», — написал другой.

Еще один пользователь предположил, что пользовательница могла ошибиться в заказе. «Logan's Roadhouse предлагает клиентам заказать сырые роллы, чтобы приготовить их самостоятельно. Вы, скорее всего, выбрали сырые роллы по ошибке, когда делали заказ», — написал он.

Ранее в похожую ситуацию попал другой пользователь TikTok. Мужчина рассказал, что заказал домой еду из ресторана Wingstop и, получив заказ, обнаружил, что все его блюда были съедены. Также он нашел в заказе записку от курьера с неожиданным содержанием.