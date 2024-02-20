В российской промышленности заметили ухудшение настроений

Индекс промышленного оптимизма в феврале упал на треть по сравнению с январем

Экономист Сергей Цухло представил февральский индекс промышленного оптимизма, который засвидетельствовал значительное ухудшение настроений бизнеса — с плюс 21 пункта до 14 пунктов. Об этом со ссылкой на данные исследования пишет «Коммерсантъ».

С начала 1990-х годов Цухло проводил исследования в рамках работы в Институте экономической политики имени Гайдара (ИЭП), однако в январе сотрудничество с ним было прекращено. Стороны не назвали причин такого решения, но экономист продолжил составлять индекс самостоятельно.

В феврале участники опроса сообщили о самом значительном с июля 2023 года замедлении спроса — два пункта против семи в январе. О «нормальных» продажах заявили 64 процента против 73 процентов в ноябре 2023 года, когда был зафиксирован локальный максимум. Доля оценок хуже «нормального» выросла до 30 процентов.

Планы промышленного выпуска потеряли еще два пункта после того, как в январе показатель снизился сразу на семь пунктов. В результате его значение опустилось до минимума с конца 2022 года.

Кроме того, респонденты сообщили о недостатке запасов — их баланс с плюс двух упал до минус одного. Такой результат должен стимулировать рост производства, однако, как отмечает Цухло, можно говорить и о третьей неудачной попытке производства сформировать управляемый минимум запасов со времени ковидного кризиса в 2020 году.

Издание отмечает, что результаты индекса промышленных данных и официальных исследований начинают расходиться. Так, конъюнктурный опрос ЦБ показывает повышение оптимизма, об улучшении настроения промышленности говорил и Росстат.

В прошлом исследовании, проводившимся еще под эгидой ИЭП, говорилось о том, что кадровый голод на промышленных предприятиях России в январе достиг максимального в истории результата. Он стал главной причиной ограничения промышленного роста.