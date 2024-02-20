Леонид Якубович нагрубил журналистке на премьере фильма «Командир» в Москве

Советский и российский телеведущий и актер Леонид Якубович посетил премьеру фильма «Командир» в Москве, сообщает издание «Страсти».

На мероприятии он пообщался с журналистами, один из которых поинтересовался у актера, кого он считает истинным героем. «Это мои друзья, это практически моя семья», — ответил Якубович.

После этого его спросили, какие качества их отличают, однако этот вопрос разозлил телеведущего. Он отказался на него отвечать, посоветовав журналистке «подумать, что она спрашивает».

Ранее Якубович назвал москвичей зажравшимися. По его словам, они реже добиваются успеха, чем приезжие, поскольку привыкли к благополучной жизни.