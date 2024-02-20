Жадным россиянам дали совет

Психолог Кузина: россиянам стоит проработать синдром Плюшкина со специалистом

Собирательство может оказаться опасным признаком и перерасти в так называемый синдром Плюшкина. Об этом рассказала «Вечерней Москве» психолог Екатерина Кузина.

По ее словам, такое собирательство может грозить ситуацией, когда вещи в жилище человека начинали вытеснять его самого. Он перестает звать гостей и не пускает даже незнакомых людей, при этом может сам перестать выходить из дома, опасаясь за свои «богатства».

Часто с жадностью накапливают вещи люди, которые в детстве жили в очень стесненных условиях. Страх нищеты преследует их всю сознательную жизнь, даже если они добились финансового благополучия. Синдром Плюшкина может появиться и у россиян, которых с детства приучили «доедать каждый кусочек, складывать в копилочку каждую якобы ценную бумажку», пояснила психолог. Третьей причиной она назвала тотальное одиночество, когда вещи становятся для человека практически одушевленными предметами.

Синдром также может проявиться как следствие травм. «Например, пришлось бросить свой дом и срочно переехать на новое место, поэтому человек бережно хранит то, что как-то напоминает о прошлом. Или же он пережил смерть близкого, поэтому боится выбрасывать то, что напоминает об ушедшем», — сказала она.

Если россиянин обнаружил у близких такой синдром, важно постараться найти достойное окружение, если человек одинок. Психолог при этом указала, что в большинстве случаев самостоятельно с этой проблемой справиться не получается. В этом случае важно проработать вопрос со специалистом.

Синдром Плюшкина — когда люди не выбрасывают ничего и пытаются хранить даже самые бесполезные с точки зрения окружающих вещи получил название в честь гоголевского героя, который страдал накопительством.

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