Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:34, 20 февраля 2024Среда обитания

Жадным россиянам дали совет

Психолог Кузина: россиянам стоит проработать синдром Плюшкина со специалистом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Собирательство может оказаться опасным признаком и перерасти в так называемый синдром Плюшкина. Об этом рассказала «Вечерней Москве» психолог Екатерина Кузина.

По ее словам, такое собирательство может грозить ситуацией, когда вещи в жилище человека начинали вытеснять его самого. Он перестает звать гостей и не пускает даже незнакомых людей, при этом может сам перестать выходить из дома, опасаясь за свои «богатства».

Материалы по теме:
Миру грозит серия сильнейших катастроф. Как всего за пять дней человечество собрало миллиарды долларов ради спасения?
Миру грозит серия сильнейших катастроф.Как всего за пять дней человечество собрало миллиарды долларов ради спасения?
13 декабря 2023
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего. Во что саудовские принцы превратят пустыню?
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего.Во что саудовские принцы превратят пустыню?
25 января 2024

Часто с жадностью накапливают вещи люди, которые в детстве жили в очень стесненных условиях. Страх нищеты преследует их всю сознательную жизнь, даже если они добились финансового благополучия. Синдром Плюшкина может появиться и у россиян, которых с детства приучили «доедать каждый кусочек, складывать в копилочку каждую якобы ценную бумажку», пояснила психолог. Третьей причиной она назвала тотальное одиночество, когда вещи становятся для человека практически одушевленными предметами.

Синдром также может проявиться как следствие травм. «Например, пришлось бросить свой дом и срочно переехать на новое место, поэтому человек бережно хранит то, что как-то напоминает о прошлом. Или же он пережил смерть близкого, поэтому боится выбрасывать то, что напоминает об ушедшем», — сказала она.

Если россиянин обнаружил у близких такой синдром, важно постараться найти достойное окружение, если человек одинок. Психолог при этом указала, что в большинстве случаев самостоятельно с этой проблемой справиться не получается. В этом случае важно проработать вопрос со специалистом.

Синдром Плюшкина — когда люди не выбрасывают ничего и пытаются хранить даже самые бесполезные с точки зрения окружающих вещи получил название в честь гоголевского героя, который страдал накопительством.

Ранее дизайнер Юлия Тычино посоветовала изменить интерьер к наступлению весны, сменив шторы, а также расставив в квартире вазы с цветами.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Россиянам раскрыли бюджетные заграничные направления для отдыха в марте

      Израиль конфисковал более миллиарда шекелей ХАМАС

      Гособвинение запросило девять лет колонии для режиссера за фейки о ВС России

      Оценены шансы властей конфисковать замок Пугачевой и Галкина

      Американского сенатора Грэма пререобъявили в России в розыск

      В России отреагировали на признание участия силовиков Украины в событиях Майдана

      Фитнес-тренер посоветовала комплекс упражнений для прокачки ягодиц дома

      Приемный сын главкома ВСУ Сырского выступил в поддержку России

      Россиянок заподозрили в занятии проституцией с VIP-клиентами на Шри-Ланке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше