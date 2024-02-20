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13:27, 20 февраля 2024Из жизни

Женщина решила уйти от мужа из-за поцелуя свекрови

Женщина ушла от мужа из-за того, что свекровь заразила их ребенка простудой

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Пользовательница сети решила уйти от мужа из-за того, что свекровь поцеловала их новорожденного ребенка. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

34-летняя женщина состоит в браке с 36-летним возлюбленным уже пять лет. По ее словам, все это время в их отношениях постоянно вмешивалась свекровь. Из-за того, что мать постоянно давила на ее мужа, в большинстве случаев, когда она придиралась к невестке, он не вставал на ее защиту.

Пользовательница старалась терпеть раздражающее поведение свекрови, но все изменилось с появлением ребенка в их семье. Новоиспеченная бабушка хотела увидеть новорожденного, однако автор поста попросила ее подождать как минимум два месяца, опасаясь, что его могут чем-нибудь заразить.

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Свекровь согласилась с решением невестки, однако спустя некоторое время все же приехала к ней без предупреждения вместе с родственниками. Она без разрешения бросилась к ребенку и поцеловала его в щеку. Автор поста пришла в ярость и накричала на всех гостей, потребовав, чтобы они покинули ее дом. Свекровь сразу пожаловалась сыну, и тот заявил жене, что ей следует извиниться за свое поведение.

Но вскоре опасения пользовательницы сбылись. Ее маленький ребенок заразился простудой из-за поцелуя бабушки. Тогда женщина заявила мужу, что уйдет от него, если он не попросит мать перестать вмешиваться в их личную жизнь. Однако он отказался сделать это. В результате автор поста решила разорвать отношения с мужем, оставив ему возможность видеться с ребенком.

Позже мужчина осознал вину, поговорил с матерью, и та принесла свои извинения. Теперь он планирует обратиться к психологу, чтобы научиться правильно отстаивать свои личные границы.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина подала на развод из-за того, что свекровь пристрастилась пользоваться ее косметикой без разрешения. Когда молодая женщина собиралась на какое-нибудь мероприятие, она не раз обнаруживала, что ее средства для макияжа закончились.

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      Алиса Удовик
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