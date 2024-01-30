Женщина подала на развод из-за пристрастия свекрови к ее косметике

В Индии свекровь пользовалась косметикой невестки и спровоцировала ее на развод

В Индии женщина подала на развод из-за того, что свекровь пристрастилась пользоваться ее косметикой без разрешения. Об этом сообщает India Today.

Женщина и ее сестра, обе жительницы города Малпура, вышли замуж за двух братьев из Агры восемь месяцев назад. Сначала брак складывался гладко, но вскоре одна из сестер столкнулась с проблемой: свекровь стала регулярно брать ее косметику без разрешения. Более того, она постоянно красилась и наряжалась, будучи дома. Поэтому, когда молодая жена начинала собираться на какое-нибудь мероприятие, не раз обнаруживала, что ее средства для макияжа закончились из-за свекрови.

Разозлившись, индийка решила поговорить с матерью мужа. Это спровоцировало ссору, и невестка запретила женщине брать ее косметику для повседневного макияжа. После этого свекровь рассказала о произошедшем сыну. Мужчина счел поведение жены недостойным и выгнал из дома обеих сестер.

Сестры прожили в доме у своих родителей два месяца, после чего женщина обратились в полицию и Центр семейных консультаций с намерением развестись с мужем. Психолог пригласил свекровь и невестку на разговор, однако ему не удалось решить конфликт. На встрече женщина рассказала, что после ссоры муж начал вести себя агрессивно и поднимать на нее руку, поэтому она не хочет оставаться его женой.

Ранее сообщалось, что в Индии семья невесты похитила мужчину, чтобы не дать ему заключить с ней брак. Причина была в том, что влюбленные принадлежат к одному клану, а члены клана считаются братьями и сестрами, поэтому брак между ними рассматривается как инцест.