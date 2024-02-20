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14:43, 20 февраля 2024Силовые структуры

Женщину с разбитой головой нашли на пляже в российском городе

На пляже в Сочи нашли женщину с разбитой головой, ее возможного убийцу задержали

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Жительницу Сочи обнаружили на местном пляже «Огонек» с разбитой головой. Предполагаемого нападавшего задержали по горячим следам, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Тело было найдено во вторник, 20 февраля. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали и предполагаемого нападавшего — им оказался 23-летний гражданин Таджикистана.

По версии силовиков, женщина познакомилась с мигрантом накануне и согласилась зайти к нему в квартиру. Там пара выпила и поссорилась, после чего задержанный ударил гостью в грудь и голову, а затем добил куском тротуарной плитки. Во время разговора с полицейскими он во всем сознался.

Ранее пропавшую женщину и ее пятилетнюю дочь обнаружили без признаков жизни в Новосибирской области. Их искали несколько недель.

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      Олеся Мицкевич
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