Женщину с разбитой головой нашли на пляже в российском городе

На пляже в Сочи нашли женщину с разбитой головой, ее возможного убийцу задержали

Жительницу Сочи обнаружили на местном пляже «Огонек» с разбитой головой. Предполагаемого нападавшего задержали по горячим следам, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Тело было найдено во вторник, 20 февраля. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали и предполагаемого нападавшего — им оказался 23-летний гражданин Таджикистана.

По версии силовиков, женщина познакомилась с мигрантом накануне и согласилась зайти к нему в квартиру. Там пара выпила и поссорилась, после чего задержанный ударил гостью в грудь и голову, а затем добил куском тротуарной плитки. Во время разговора с полицейскими он во всем сознался.

Ранее пропавшую женщину и ее пятилетнюю дочь обнаружили без признаков жизни в Новосибирской области. Их искали несколько недель.