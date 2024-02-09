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14:55, 9 февраля 2024Силовые структуры

Пропавшую женщину и ее дочь обнаружили без признаков жизни в российском регионе

Тела пропавшей женщины и ее 5-летней дочери обнаружили в Новосибирской области

Фото: Ekaterina bazanova photo / Shutterstock / Fotodom

Пропавшую женщину и ее пятилетнюю дочь обнаружили без признаков жизни в Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Обвинение по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ по факту их исчезновения предъявлено 31-летнему жителю Новосибирска. Мужчина был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. 25 января он был задержан компетентными органами Казахстана при попытке выехать в Узбекистан. В ближайшее время его экстрадируют на территорию России.

По версии следствия, жительница Новосибирска и ее малолетняя дочь бесследно исчезли в период с 20 по 23 января. Спустя время пропавшая женщина без признаков жизни была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов на территории Тогучинского района, а ее пятилетний ребенок — на территории Новосибирского района Новосибирской области.

Ранее полицейские обнаружили трех пенсионерок с пулевыми ранениями в частном доме в Московской области. По подозрению в расправе над женщинами силовики разыскивают двоих человек.

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      Олеся Мицкевич
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