За расправу над тремя женщинами в Подмосковье объявили в розыск двух человек

Подельник арестованного за убийство 3 женщин гаишника может находиться в Москве

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двоих человек по подозрению в расправе над тремя женщинами в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Один из них — бывший полицейский Михаил Борзых — скрылся за пределами России. Его подельник, предположительно, может находиться в Москве.

Ранее силовики обнаружили угнанный с места преступления автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий 64-летней владелице завода ТИАЛ. Машину нашли на стоянке в 37 километрах от деревни Свитино, где было совершено преступление.

8 февраля Тверской суд Москвы заочно арестовал Борзых по подозрению в расправе над тремя пенсионерками в загородном доме. Экс-сотрудник ГИБДД был объявлен в международный розыск.