Среда обитания
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13:42, 20 февраля 2024Среда обитания

Жители российского города пожаловались на вонь в доме

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на запах канализации во всем доме

Фото: Nikoli Afina / Unsplash

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на едкий запах канализации, добравшийся из подвала до верхних этажей многоквартирного дома, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По словам жителей дома 178 на улице 40-летия Победы, трубы в здании не меняли последние 15 лет, а заходить в подвал решается только сантехник. При этом подвальное помещение кишит насекомыми, добавили жильцы. Работ сантехника хватает на несколько дней, после чего запах снова начинает распространяться.

Жильцы дома обращались в управление Роспотребнадзора по области, но это не дало результата. По словам заместителя главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Валентина Кукина, в неприятном запахе виновата система канализации, которую изначально проложили неправильно. Заменить трубу и поставить ее под правильным углом собираются к понедельнику, 26 февраля.

Ранее в Тюмени подъезд дома 29 на Судостроительной улице затопило нечистотами из канализации. Жители дома жаловались, что проблему не устраняют в течение недели.

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      Мария Черкасова
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