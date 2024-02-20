Живущая в аквариуме с акулами самка ската внезапно забеременела

CBS News: в США живущая в аквариуме без самца самка ската оказалась беременной

В США самка ската, живущая без самца в океанариуме Aquarium & Shark Lab by Team ECCO в городе Хендерсонвилл, штат Северная Каролина, внезапно забеременела. Об этом сообщает CBS News.

Скат по имени Шарлотта не контактировала с самцами по меньшей мере восемь лет. Однако, к удивлению сотрудников океанариума, она оказалась беременной. Выяснилось, что Шарлота вынашивает от трех до четырех детенышей.

Основатель и исполнительный директор Team ECCO Бренд Рамер рассказал, что в июле 2023 года самку поселили в одном аквариуме с молодыми акулами-самцами. Позже на коже Шарлотты обнаружили следы от укусов. Когда сотрудникам океанариума стало известно о беременности самки, они вспомнили, что укусы являются признаком спаривания акул. «Есть вероятность, что она спаривалась с одним из этих молодых самцов акул», — предположил Рамер.

Однако, по словам экспертов, акула не может оплодотворить ската не только из-за разного строения и размеров, но и различий в ДНК. По их мнению, беременность Шарлотты связана с таким редким явлением, как партеногенез — одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения. «Такое случается очень редко», — отметил Рамер. Детеныши ската должны появиться на свет в конце февраля.

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