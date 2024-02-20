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17:37, 20 февраля 2024Культура

Звезда «Слова пацана» признался в боязни Сергея Бурунова

Звезда «Слова пацана» Минекаев признался, что боялся заговорить с Буруновым
Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев. Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев признался в боязни коллеги по съемочной площадке артиста Сергея Бурунова. Об этом он сообщил в программе «Кино в деталях», доступной на YouTube.

Исполнитель роли Адидаса-младшего поведал, что боялся начать диалог с Буруновым, так как не хотел, чтобы у него сложилось неприятное впечатление о молодом артисте. Минекаев рассказал, что поначалу не говорил с коллегой, так как сильно переживал и нервничал.

«С Сергеем Александровичем у нас было мало съемочных дней. В первый день я очень его боялся, мы провели много времени в одной машине и ни разу не поговорили», — отметил актер.

Минекаев также рассказал, что на съемочной площадке он хорошо узнал другого актера — Ивана Янковского, сыгравшего Адидаса-старшего. Герой программы признался, что был поражен простотой коллеги: «Даже не представлял, что буду разговаривать с Янковским о том, как он провел вчера вечер. Для меня это яркое событие в жизни».

Ранее стало известно, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый согласился сыграть роль основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского без обсуждения гонорара.

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      Анастасия Астахова
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