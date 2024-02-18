Звезда «Слова пацана» согласился играть Жириновского без обсуждения гонорара

ЛДПР: актер Кологривый согласился играть Жириновского без обсуждения гонорара

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый согласился сыграть роль основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского без обсуждения гонорара. Об этом заявила глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар в разговоре с изданием «Подъем».

По словам руководителя пресс-службы, днем ранее актер обсудил с нынешним лидером партии Леонидом Слуцким байопик о Жириновском. Кавшар отметила, что Кологривый считает свою роль очень ответственной. «Они очень долго разговаривали. Вчера даже там и по музею чуть-чуть прошли в офисе партии, посмотрели вещи, которые есть», — поделилась информацией она. Подготовиться к роли Кологривому помогут ветераны партии и родственники политика. Помимо этого, лучше узнать, каким Жириновский был на самом деле, удастся с помощью видеозаписей из архивов Госдумы и ЛДПР.

При этом глава пресс-службы подчеркнула, что артист согласился играть роль основателя партии даже без обсуждения гонорара. «Это не обсуждалось. Кологривый очень рад, что его пригласили, что его рассматривают. Для него это прежде всего такая ценностная история. Поэтому никаких таких вопросов даже в голову не приходило», — уверена она.

Кавшар добавила, что партию не смущает узнаваемый по «Слову пацана» образ Кологривого. «У него скоро выйдет новый полнометражный кинофильм, в мае. Совсем другие возникнут ассоциации, более патриотическая направленность», — заключила она.

Съемки фильма о Жириновском планируют начать в 2024 году.

О том, что Кологривый сыграет основателя партии ЛДПР, стало известно днем ранее. При этом актер заявил, что он сделает это лучше любого другого артиста в стране.