45-летняя телеведущая Яна Чурикова показала лицо без макияжа

Российская телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость поделилась снимком из салона автомобиля. На размещенном фото телезвезда запечатлела себя в шерстяном свитере черного цвета. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж.

«Великая сила хорошего света. Аж решила выложить себя в наше время фильтров и ИИ (искусственного интеллекта — прим. "Ленты.ру") специально без всякой обработки», — подписала она кадр.

Ранее российская актриса театра и кино Любовь Толкалина также показала лицо без макияжа в зеркале лифта. Тогда 45-летняя артистка продемонстрировала свой внешний вид в черной утепленной куртке и зауженных брюках. На коже отказавшейся от косметики звезды были видны мелкие мимические морщины.

