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14:49, 15 февраля 2024Ценности

45-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа в зеркале лифта. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя артистка продемонстрировала свой внешний вид в черной утепленной куртке и зауженных брюках. На коже отказавшейся от косметики звезды видны мелкие мимические морщины.

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Знаменитость распустила волосы, а в качестве аксессуара выбрала черный рюкзак. «Эй, кто в теремочке живет?» — подписала она кадр.

В январе Любовь Толкалина показала откровенные фото с отдыха. На одном из снимков она предстала лицом к камере в полный рост в черном комплекте, который включал обнажающий часть груди топ и трусы на завязках с заниженной талией.

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      Екатерина Ештокина
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