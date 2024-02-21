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11:29, 21 февраля 2024Россия

49-летний россиянин бесследно исчез после припадка на работе

V1.ru: в Волгоградской области мужчина исчез после припадка эпилепсии на работе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Мужчина бесследно исчез после припадка эпилепсии на работе в Городищенском районе Волгоградской области. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным издания, в последний раз 49-летнего горожанина видели на складах в поселке Кузьмичи, где он трудился рабочим. Коллеги россиянина признались, что в тот день мужчине было плохо. Когда состояние удалось стабилизировать, сотрудник ушел в неизвестном направлении.

«Как говорит хозяин складов, брата накрыла эпилепсия. По-хорошему надо было вызвать скорую, но он оклемался и пошел якобы домой. Телефон у него остался на складах, его привезли ко мне. Связаться с ним мы никак не можем», — разъяснила сестра пропавшего.

Она подчеркнула, что в последнее время у брата были проблемы с алкоголем, в любой момент у него могли начаться галлюцинации.

Семья рабочего обратилась за помощью в поисковый отряд и написала заявление в полицию, но на данный момент никаких зацепок нет.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 23-летняя девушка забрала из дома в деревне Юлуково девятимесячную дочь и исчезла.

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      Анна Щербакова
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