Россиянка забрала из дома девятимесячную дочь и исчезла

В Башкирии 23-летняя девушка забрала из дома девятимесячную дочь и исчезла

В Башкирии 23-летняя девушка забрала из дома в деревне Юлуково девятимесячную дочь и исчезла. Об этом сообщили порталу Ufa1.ru в пресс-службе республиканского управления МВД России.

По сведениям издания, муж россиянки подал в полицию заявление о пропаже. Мужчина отметил, что супруга 5 февраля ушла вместе с ребенком. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Как выяснил портал, Юлуково находится в 130 километрах от Уфы, население — около 700 человек. С мужем или родственниками пропавшей корреспондентам связаться не удалось. Отмечалось, что в соцсети «ВКонтакте» у девушки есть более десятка аккаунтов, все они давно не значились онлайн.

Ранее в Первоуральске Свердловской области пропал отец с двухлетним ребенком.

До этого в Екатеринбурге 33-летняя мать с двумя 13-летними детьми исчезли по дороге в школу.