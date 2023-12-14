В российском городе пропал отец с двухлетним ребенком

В Первоуральске Свердловской области пропал отец с двухлетним ребенком

В Первоуральске Свердловской области пропал отец с двухлетнем ребенком. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по российскому региону в Telegram-канале.

По решению суда, двухлетняя девочка должна была жить с матерью, однако отец не передал ребенка бывшей жене.

«По имеющейся информации, несовершеннолетнего ребенка возможно скрывает его отец. Отсутствует официальная информация о посещении ребенком детского сада и медицинских учреждений», — сообщили там.

Управление также попросило жителей передать любую информацию о ребенке в отделение судебных приставов. Других данных о пропавшей девочке не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге 33-летняя мать с двумя 13-летними детьми пропала по дороге в школу. Муж горожанки заявил в полицию об их исчезновении. Россиянин пояснил, что разыскивать женщину с несовершеннолетними вызвались и волонтеры.