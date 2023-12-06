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15:33, 6 декабря 2023Россия

В российском городе мать с двумя детьми пропали по дороге в школу

Ura.ru: в Екатеринбурге мать с двумя детьми пропали по дороге в школу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге 33-летняя мать с двумя 13-летними детьми пропали по дороге в школу. Об этом сообщили агентству Ura.ru в поисковом отряде «Прорыв».

Муж горожанки заявил в полицию об их исчезновении. Россиянин пояснил, что разыскивать женщину с несовершеннолетними вызвались и волонтеры.

У пропавшей жительницы Екатеринбурга среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Она была одета в бежевую куртку, светлые штаны и угги, ее голову покрывал платок.

У исчезнувшего мальчика худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Был одет в зеленую куртку, черную шапку и кроссовки. Его сестра также худощавого телосложения, с карими глазами и темными волосами. В день пропажи на девочке была кожаная черная куртка, желтая шапка, синяя кофта и джинсы.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области пропавшая мать вернулась домой спустя 20 дней и заявила о похищении.

Россиянка объяснила, что хотела найти подработку. Наниматель удерживал ее в плену и не давал связаться с родственниками.

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      Анна Щербакова
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