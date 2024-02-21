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17:08, 21 февраля 2024Ценности

56-летний Марк Руффало снялся в семейных трусах для модного журнала

Фото: Richard Lautens / Globallookpress.com

Американский актер, продюсер и активист Марк Руффало снялся в необычном образе для модного журнала GQ Hype. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из снимков 56-летний артист позирует в двух рубашках белого и розового цвета, сидя на корточках. Кроме того, для съемки он надел голубые семейные трусы, высокие белые носки и черные кожаные ботинки.

При этом на другом фото звезда «Мстителей» предстал в черном свитере и джинсах, накинув на голову длинное пальто. Вдобавок он примерил белый пиджак, верх которого оформлен объемными красными розами.

В январе пользователи сети оценили фото Марка Руффало для журнала Perfect Magazine словами «Халк плачет в углу». Тогда актер позировал перед камерой топлес, отказавшись от одежды.

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      Мария Винар
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