Украина почти договорилась с МВФ о предоставлении «спасательного круга»

Bloomberg: Киев намерен 22 февраля договориться с МВФ о предоставлении $900 млн

Украине почти удалось договорится с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении Киеву очередного транша в 900 миллионов долларов из кредита в 15,6 миллиона долларов, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что Киев планирует достичь соглашения о предоставлении ей средств, которые, как отмечает агентство, могут «стать для него вторым по величине финансовым спасательным кругом» после грантов и кредитов Евросоюза, 22 февраля.

Ранее стало известно, что Киев рассматривает план по продаже внутренних облигаций, повышению налогов и сокращению расходов, чтобы закрыть дыру в своем бюджете и получить средства от МВФ, если помощь от США останется заблокированной.