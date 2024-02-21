Американский адвокат заявил о планах Трампа объявить о банкротстве

Адвокат Конвей: Трамп может объявить о банкротстве, чтобы отсрочить выплаты суду

Экс-президент США Дональд Трамп в скором времени может объявить о банкротстве. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на американского адвоката и мужа бывшего советника Трампа Джорджа Конвея.

На своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) Конвей написал, что шансы того, что бывший президент объявит о банкротстве, «довольно высоки». Он может сделать это, чтобы получить от суда отсрочку выплаты компенсации за ущерб на сумму более 500 миллионов долларов.

16 февраля суд в США обязал бывшего президента выплатить более 355 миллионов долларов в качестве компенсации по делу о мошенничестве. Его сыновей Дональда и Эрика в рамках этого же дела обязали выплатить по четыре миллиона долларов.

