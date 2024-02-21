Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 21 февраля 2024Ценности

Анна Седокова показала фигуру в полупрозрачном наряде

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Данные фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица поделилась серией снимков, на которых предстала в полупрозрачном комбинезоне черного цвета, оформленном корсетным верхом и кружевами. Кроме того, артистка надела соответствующие перчатки и открытые туфли на шпильке. При этом визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в объемные локоны.

Поклонники восхитились внешний видом звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Роскошно», «Очень красиво», «Превосходно!», «Само совершенство!», «Разве законно быть такой шикарной?» — высказывались они.

Ранее Анна Седокова сняла ироничный ролик на тему своей жизни «по версии хейтеров». На размещенных кадрах она была запечатлена в черном кожаном мини-платье без бретелей, которое облегало фигуру звезды и обнажало плечи и часть груди.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Угрожавший ножом полицейским россиянин пойдет под суд

      В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

      В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

      Жена добровольца из «Шторм Z» недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

      Украинские войска нанесли удар по больнице в Донецке

      Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

      Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

      Иностранца осудят за совершенную девять лет расправу над россиянкой

      Раскрыто место съемок «Бегущего по лезвию 2099»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше