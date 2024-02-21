Анна Седокова показала фигуру в полупрозрачном наряде

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Данные фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица поделилась серией снимков, на которых предстала в полупрозрачном комбинезоне черного цвета, оформленном корсетным верхом и кружевами. Кроме того, артистка надела соответствующие перчатки и открытые туфли на шпильке. При этом визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в объемные локоны.

Поклонники восхитились внешний видом звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Роскошно», «Очень красиво», «Превосходно!», «Само совершенство!», «Разве законно быть такой шикарной?» — высказывались они.

Ранее Анна Седокова сняла ироничный ролик на тему своей жизни «по версии хейтеров». На размещенных кадрах она была запечатлена в черном кожаном мини-платье без бретелей, которое облегало фигуру звезды и обнажало плечи и часть груди.