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15:22, 21 февраля 2024Мир

Подводник объяснил аномалию при запуске ракеты с атомной подлодки в Британии

Подводник Черкашин усомнился в аномалии при неудачном пуске ракеты в Британии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: David Moir / Reuters

Заявление Минобороны Британии об аномалии во время пуска ракеты с атомной подлодки — это попытка скрыть неудачный запуск, свалив все на аномалию, считает капитан первого ранга запаса, советский офицер-подводник, историк флота Николай Черкашин. В представленной публике версии он усомнился в беседе с «Лентой.ру».

Черкашин назвал заявление ведомства «легендированием своей неудачи». Он объяснил, что за всю историю подводных стартов и пусков никогда раньше никаких аномалий не происходило.

«Это ему запудрили мозги аномалией, не будут же признаваться, мол, извините, господин министр обороны, у нас не сработала система… Это аномалия виновата, а мы чего? В советское время, когда [генсеку КПСС Никите] Хрущеву показывали тоже старт ракеты надводной, ракета взлетела и тут же упала. Скандал. Что, чего? А находчивый командир сказал: "А дальше, Никита Сергеевич, она пойдет под водой своим ходом". Здесь то же самое абсолютно. Никаких аномалий не было и быть не может. Просто красиво вышли из ситуации», — поделился подводник.

Ранее в Британии во время учений провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II. Она дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от атомной подлодки, с которой была запущена. На борту судна в этот момент находился глава Минобороны королевства Грант Шаппс. В Минобороны страны в последствии сообщили, что во время пуска «произошла аномалия».

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