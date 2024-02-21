В Британии рассказали об «аномалии» на атомной подлодке во время учений

Sun: ВМС Британии провели неудачный пуск баллистической ракеты с подлодки

ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подлодки HMS Vanguard. На ее борту находился глава Минобороны королевства Грант Шаппс, пишет издание Sun.

«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена... неудачный запуск... произошел, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту HMS Vanguard», — указано в статье.

Инцидент произошел еще в январе во время учений у берегов Флориды. Позже специалисты инициировали проверку обстоятельств случившегося. Британия начала поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна.

Согласно данным Минобороны Британии, во время пуска «произошла аномалия».

«Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу», — цитирует газета заявление военного ведомства.

Ранее Грант Шаппс рассказал, что Великобритания направит 20 тысяч солдат на учения НАТО под названием Steadfast Defender 24. 16 тысяч солдат Сухопутных войск будут направлены в страны Восточной Европы, также планируется развертывание группировки флота и Королевской морской пехоты в Атлантике и Арктике. Целью учений станет демонстрация силы НАТО у границ России и выполнение договоренностей.

