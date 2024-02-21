Азербайджан согласился на встречу с Арменией по проекту мирного договора

Совбез Армении: Ереван обсудит с Баку проект мирного договора на встрече

Баку ответил на предложение Еревана по проекту мирного договора между странами и согласился на встречу. Об этом рассказал председатель Совета Безопасности Армении Армен Григорян, передает Telegram-канал «Interfax Azerbaijan».

«Мы получили ответ Азербайджана на наши предложения по проекту мирного договора, отправленные 4 января. И мы продолжаем работать. Считаю, что на предстоящей встрече глав МИД будет обсужден проект мирного договора», — заявил глава Совбеза.

Он отказался назвать конкретную дату встречи и не стал раскрывать формат возможных переговоров.

Григорян добавил, что сегодня главным инструментом сохранения стабильности на границе с Азербайджаном остается взаимный отвод войск.

Ранее о приверженности Азербайджана мирному процессу заявил президент республики Ильхам Алиев. По его словам, заключение мирного договора в ближайшее время отвечает национальным интересам страны.