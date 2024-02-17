Алиев сообщил о приверженности Азербайджана мирному процессу с Арменией

Алиев заявил, Азербайджан остается приверженным мирному процессу с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене заявил, что страна остается приверженным мирному процессу с Арменией. Его слова приводит агентство АзерТАдж.

Алиев подчеркнул, что заключение мирного договора в ближайшее время отвечает национальным интересам страны.

Кроме того, азербайджанский глава отметил, что мир в регионе «де-факто уже установился». Также он уточнил, что азербайджано-американские отношения должны развиваться независимо от процесса нормализации отношений с Арменией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Мюнхене с госсекретарем США и обсудил эскалацию конфликта между Баку и Ереваном.