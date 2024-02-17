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22:32, 17 февраля 2024Бывший СССР

Алиев сообщил о приверженности Азербайджана мирному процессу с Арменией

Алиев заявил, Азербайджан остается приверженным мирному процессу с Арменией
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене заявил, что страна остается приверженным мирному процессу с Арменией. Его слова приводит агентство АзерТАдж.

Алиев подчеркнул, что заключение мирного договора в ближайшее время отвечает национальным интересам страны.

Кроме того, азербайджанский глава отметил, что мир в регионе «де-факто уже установился». Также он уточнил, что азербайджано-американские отношения должны развиваться независимо от процесса нормализации отношений с Арменией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Мюнхене с госсекретарем США и обсудил эскалацию конфликта между Баку и Ереваном.

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      Юлия Мискевич
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