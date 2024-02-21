Армия России поразила склад горючего для техники ВСУ

Минобороны сообщило о поражении украинского склада горючего в зоне СВО

Армия России поразила склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом и других событиях минувших суток в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сообщает Минобороны.

Объект был поражен дальнобойным российским оружием, пояснили в российском военном ведомстве.

Всего российская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники за сутки поразили 123 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Также Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении в зоне СВО. В ходе маневров на указанном направлении российские войска нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Розовка и Водяное Донецкой народной республики.