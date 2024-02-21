Российские войска заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении

Минобороны РФ отчиталось о занятии выгодных позиций на авдеевском направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Водяное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить семь контратак противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Кирово и Первомайское в ДНР. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на данном направлении до 450 бойцов, танк, пять автомобилей, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также реактивную систему залпового огня «Град» и гаубицу Д-30.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.