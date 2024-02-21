Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 21 февраля 2024Мир

Экс-сотрудник ЦРУ назвал сдачу ВСУ Авдеевки значительной победой России

Экс-сотрудник ЦРУ Биб: сдача ВСУ Авдеевки стала значительной победой России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сдача украинской армией Авдеевки стала значительной победой России, отражающей ощутимое изменение расстановки сил на поле боя в пользу Москвы, заявил бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ США по РФ Джордж Биб. Об этом пишет ТАСС.

На онлайн-семинаре, проведенном вашингтонским Институтом Куинси, он отметил, что за последний год Вооруженные силы (ВС) России добились прогресса «в истощении личного состава Украины и осушения запасов Запада», необходимых для дальнейшего продвижения Киева.

«Я бы просто подчеркнул, что падение Авдеевки действительно указывает на меняющееся соотношение [сил] на поле боя», — подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ. Комментируя сдачу Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки, он назвал это значительной победой России.

По мнению Биба, влияние США на ситуацию вокруг Украины будет сокращаться.

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 17 февраля, доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев прокомментировал взятие под контроль Авдеевки

      В Херсонской области опровергли смерть губернатора

      Экс-сотрудник ЦРУ назвал сдачу ВСУ Авдеевки значительной победой России

      Медведев назвал укрепрайон в Авдеевке серьезным фортификационным сооружением

      Медведев оценил дальнейшие действия России в ходе СВО

      Госдеп указал дальнейшее направление антироссийских санкций

      ЕС призвали продвигать мирные инициативы вместо санкций против России

      Медведев прокомментировал сообщения о судьбе угнавшего Ми-8 летчика

      Экс-депутат Рады допустил уголовную статью для Зеленского

      Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше