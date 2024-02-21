Экс-сотрудник ЦРУ Биб: сдача ВСУ Авдеевки стала значительной победой России

Сдача украинской армией Авдеевки стала значительной победой России, отражающей ощутимое изменение расстановки сил на поле боя в пользу Москвы, заявил бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ США по РФ Джордж Биб. Об этом пишет ТАСС.

На онлайн-семинаре, проведенном вашингтонским Институтом Куинси, он отметил, что за последний год Вооруженные силы (ВС) России добились прогресса «в истощении личного состава Украины и осушения запасов Запада», необходимых для дальнейшего продвижения Киева.

«Я бы просто подчеркнул, что падение Авдеевки действительно указывает на меняющееся соотношение [сил] на поле боя», — подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ. Комментируя сдачу Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки, он назвал это значительной победой России.

По мнению Биба, влияние США на ситуацию вокруг Украины будет сокращаться.

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 17 февраля, доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).