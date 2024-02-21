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21:52, 21 февраля 2024Мир

ЕС призвали продвигать мирные инициативы вместо санкций против России

В Австрии призвали ЕС продвигать мирные инициативы вместо санкций против России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Европейскому союзу (ЕС) вместо принятия очередного пакета антироссийских санкций к годовщине начала специальной военной операции (СВО) нужно продвигать мирные инициативы для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила депутат Национального совета Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер, пишет ТАСС.

Как уточнили в парламенте, ЕС принял 12 пакетов санкций против Москвы и поставил оружие Киеву на миллиарды евро. Эти меры не оказали влияние на политику России, отметила Штегер. Она считает, что России удается сохранять стабильность своей экономики и перенаправлять импорт через другие страны. При этом европейская промышленность сильно страдает от высоких цен на энергоносители.

«Настало время продвигать мирные инициативы. Помимо ЕС, свой вклад в это дело могла бы внести и Австрия», — призвала она.

Ранее политолог-международник Джон Миршаймер заявил, что одобренная ЕС новая помощь Украине не скажется на успехах России в ходе проведения СВО.

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      Марина Совина
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