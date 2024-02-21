Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:03, 21 февраля 2024Из жизни

Клиент заплатил проститутке 92 тысячи рублей и не сумел заняться с ней сексом

Фото: Ronny 80 / Shutterstock / Fotodom

Проститутка из США рассказала, что однажды клиент заплатил ей 1000 долларов (более 92 тысяч рублей) за ночь, но потом не сумел заняться с ней сексом. Об этом женщина рассказала в интервью YouTube-каналу Soft White Underbelly.

23-летняя секс-работница по имени Мэрайя работает на улицах Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Женщина рассказала, что иногда сталкивалась с насилием со стороны клиентов, но многие были добры к ней. Она вспомнила странный случай с участием щедрого клиента.

«Был один парень, который заплатил тысячу долларов за мою компанию… а потом с его членом что-то случилось. Не знаю, что именно, но сказал, что у него там ничего не работает. Член не работает», — поделилась воспоминаниями Мэрайя.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Она также рассказала, что стала проституткой в 16 лет, потому что ее родители пили и употребляли наркотики, а другие родные не заботились о ней.

В 2023 году власти Лос-Анджелеса фактически декриминализовали проституцию. Один из местных жителей заявил New York Post в октябре 2023 года, что раньше подобная активность происходила только ночью, когда жители спали. Но сейчас все это, по его словам, происходит круглосуточно.

Ранее проститутка из США рассказала о клиентах-девственниках, которых приводят к ней их матери. «Они обращаются ко мне из чувства заботы и беспокойства, желая убедиться, что сыновья не станут озлобленными и негативно настроенными по отношению к женщинам. Матери обращаются ко мне, потому что их дети по каким-то причинам никогда не общались с женщинами», — объясняет она.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Что не устраивает немецкую общину полуострова?

      В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

      Британский миллиардер стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

      Инстасамка выпустит кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный»

      Apple вернула лидерство на европейском рынке смартфонов

      Последствия разведения признанного наркотиком цветка попросили объяснить

      Информатор ФБР по делу Хантера Байдена заявил о связах с российской разведкой

      На Урале нашли виновного в организации БДСМ-вечеринки в Окружном доме офицеров

      Губернатор ответил на вопрос о возможном приезде Путина в Ростовскую область

      Россиянину замяло ногу в станок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше