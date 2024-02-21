Байден упрекнул Трампа в вечных обвинениях США

Президент Байден задался вопросом, почему Дональд Трамп вечно винит США

Действующий президент США Джо Байден задался вопросом, почему бывший американский лидер Дональд Трамп вечно винит страну. В этом нынешний глава Белого дома упрекнул кандидата от республиканцев в видеообращении, опубликованном на странице в X.

Он раскритиковал заявления Трампа о том, что США не должны защищать союзников по НАТО, «которые не заплатили по счетам» в случае якобы возможной угрозы со стороны России. Байден подчеркнул, что эти высказывания со стороны экс-президента «поощряют плохое поведение».

Американский политик обратил внимание на слова своего оппонента на выборах, что кончина Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) заставляет его обратить еще более пристальное внимание на положение дел в США. «Почему Трамп вечно винит Америку?» — спросил Байден.

Ранее президент Соединенных Штатов поручил своим помощникам по предвыборному штабу агрессивнее реагировать на провокационные заявления Трампа. Он призвал активизировать усилия по привлечению внимания к «сумасшедшим вещам», которые говорит республиканец.