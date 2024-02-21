Байден призвал обратить внимание на «невменяемость» Трампа

CNN: Байден поручил своим помощникам из штаба представить Трампа невменяемым

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил своим помощникам по предвыборному штабу агрессивнее реагировать на провокационные заявление Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Политик призвал активизировать усилия по привлечению внимания к «сумасшедшим вещам», которые говорит Дональд Трамп. По словам советников Джо Байдена, предупреждения о том, как могут выглядеть четыре года президентства Трампа, стали центральной темой в избирательной кампании.

Помощника Байдена возмущены тем, что многие избиратели забыли неприятные эпизоды из президентства Трампа и «надели розовые очки», сообщает телеканал.

Ранее Дональд Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступлений». Политик призвал очистить и отремонтировать Вашингтон и сделать его «самой красивой столицей в мире».

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост лидера страны.

Помимо этого, ранее Трамп заявлял, что Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов,