Зонд New Horizons зафиксировал необычные показания в поясе Койпера

The Astrophysical Journal Letters: пояс Койпера может быть больше, чем ожидалось

Астрономы обнаружили признаки того, что пояс Койпера, который состоит из сотен тысяч ледяных тел и астероидов, имеет гораздо большие размеры, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Прибор Venetia Burney Student Dust Counter (SDC) на аппарате New Horizons зафиксировал более высокие, чем ожидалось, уровни пыли, состоящей из крошечных замороженных остатков столкновений более крупных объектов пояса Койпера и частиц, выброшенных из-за воздействия межзвездной пыли.

Необычные показания зонда бросают вызов текущей модели, согласно которой популяция объектов пояса и плотность пыли должны начать уменьшаться на расстоянии около 50 астрономических единиц (а.е.), и дополняют собой растущий объем данных, говорящих о том, что внешний край пояса Койпера может простираться на миллиарды километров дальше, чем считают астрономы, до 80 а.е. и дальше.

Ожидается, что New Horizons будет иметь достаточно топлива и мощности, чтобы работать в течение 2040-х годов на расстоянии более 100 а.е. от Солнца. По словам специалистов миссии, SDC потенциально может зафиксировать переход космического зонда в область, где межзвездные частицы доминируют в пылевой среде.