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15:50, 21 февраля 2024Россия

Беременная москвичка попала в больницу с огнестрельным ранением из-за сумочки

MK.RU: в Москве девушка попала в больницу с огнестрелом из-за травмата в сумочке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве 28-летняя беременная девушка попала в больницу с огнестрельным ранением из-за того, что в ее сумочке самопроизвольно выстрелил травматический пистолет. Об этом стало известно MK.RU.

Как выяснило издание, горожанка выходила из метро «Калужская», когда в сумочке случайно выстрелил травматический пистолет, который она уже третий месяц носит для самообороны.

Резиновая пуля пробила сумочку, куртку и угодила в левое плечо. Москвичка с отцом будущего ребенка рассталась, и теперь, по ее словам, мужчина угрожает ей и преследует.

Пострадавшая сама вызвала бригаду скорой. Приема у хирурга в общей очереди пришлось ждать три часа. Врачи извлекли резиновую пулю, после чего москвичка поехала в полицию для разъяснения произошедшего.

Девушка призналась, что не понимает, как такое могло произойти. На время разбирательства пистолет у нее изъяли.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина расстрелял семью из травмата после ссоры трехлетней давности.

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      Анна Щербакова
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