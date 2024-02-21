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18:39, 21 февраля 2024Бывший СССР

Большинство украинцев поддержали дипломатическое решение конфликта

КМИС: 72 процента украинцев поддержали дипломатическое решение конфликта с РФ

Фото: Roman Baluk / Reuters

Большинство украинцев поддержали дипломатическое решение конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

«В мае 2022 года 59 процентов, а в феврале 2024 года 72 процента респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны», — говорится в отчете КМИС. Отмечается, что во всех украинских регионах большая часть жителей в целом открыта для дипломатического пути решения конфликта.

Ранее опрос КМИС показал, что в стране уменьшилась доля жителей, верящих в победу Украины. Как уточнялось, весной 2022 года 80 процентов респондентов безусловно верили в успех Киева, а 15 процентов «скорее верили». Однако зимой 2023 года статистика упала до 65 и 23 процентов соответственно.

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      Кристина Есикова
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