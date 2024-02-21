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16:29, 21 февраля 2024Бывший СССР

На Украине снизилась вера в победу в военном конфликте

КМИС: на Украине снизилась доля верящих в победу украинцев

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На Украине снизилась доля жителей, верящих в победу в военном конфликте. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

В мае 2022 года 80 процентов опрошенных украинцев безусловно верили в победу, еще 15 процентов «скорее верили». В декабре 2023 года статистика снизилась до 65 процентов и 23 процентов соответственно.

При этом в феврале 2024 года уверенность в победе выразили 60 процентов респондентов, еще 29 процентов опрошенных ответили, что скорее верят.

Кроме того, в 2022 году только 6 процентов соглашались на территориальные уступки, в феврале 2024 года их число увеличилось до 19 процентов.

Ранее стало известно, что только 10 процентов европейцев верят в возможность победы Украины в конфликте с Россией, в то время как в победу России верят в два раза больше (20 процентов) граждан Европейского союза (ЕС).

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      Алевтина Запольская
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