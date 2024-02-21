Число уверенных в поражении Киева граждан ЕС превысило убежденных в его победе

ECFR: лишь 10 процентов европейцев верят в возможность победы Украины

Лишь 10 процентов европейцев верят в возможность победы Украины в конфликте с Россией, в то время как в победу России верят в два раза больше (20 процентов) граждан Европейского союза (ЕС). На это указывают результаты опроса, проведенного институтами Datapraxis и YouGov для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Результаты опроса приводит The Guardian.

Согласно результатам опроса, 41 процент европейцев считает, что ЕС стоит подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Россией. За продолжение военной помощи Киеву высказался лишь 31 процент от общего числа опрошенных. Большинство респондентов (37 процентов) отметили заключение мирного соглашения как потенциальный исход конфликта.

Опрос проводился среди 17 тысяч граждан 12 стран Евросоюза.

Ранее в ЕС выразили неготовность принять в состав объединения воюющую страну, указав на необходимость новых подходов к урегулированию боевых действий на Украине.