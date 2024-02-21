Брат и сестра спасли жизнь отцу после остановки сердца

Daily Record: в Шотландии дети спасли жизнь отцу после остановки сердца

Житель Шотландии перенес остановку сердца и выжил благодаря детям. Об этом сообщает Daily Record.

55-летний Майкл Уэлш пережил остановку сердца во сне второго января 2023 года. Его жена, Элисон, проснулась из-за странного звука. Решив, что муж храпит, она толкнула его локтем. «Когда я повернулась, он был багровым и смотрел на меня», — вспоминает женщина. Элисон закричала от ужаса и позвала детей, которые приехали к родителям на праздники.

Дочь Майкла, 23-летняя Рейчел, и сын, 30-летний Кристофер, вместе с приехавшей с ним девушкой по имени Хлоя тут же бросились на помощь, чтобы спасти жизнь мужчине. Брат, его девушка и сестра начали попеременно проводить мужчине сердечно-легочную реанимацию, пока Элисон разговаривала с парамедиками по телефону. Вскоре сотрудники скорой помощи прибыли к пациенту и смогли вернуть его к жизни. Отца семейства срочно доставили в больницу, где он пришел в сознание.

Мужчина провел в медицинском учреждении пять дней. Врачи обследовали пациента и не выявили никаких нарушений в работе его сердечного ритма. Тогда ему вживили дефибриллятор, который подает электрический разряд, если обнаруживает фибрилляцию предсердий — наиболее часто встречающееся нарушение ритма сердца.

Сейчас Майкл полностью восстановился и живет полноценной жизнью. По его словам, произошедшее повлияло на эмоциональное состояние членов его семьи и нанесло им психологические травмы. Несмотря на это, родственники рады, что смогли спасти жизнь Майкла. «Без детей его не было бы здесь сегодня. Нет слов, чтобы объяснить, что сделали мои дети, чтобы спасти отца, и описать, насколько они замечательные», — говорит Элисон.

Ранее сообщалось, что юный житель Китая вытащил бабушку и отца из пожара. Причина возгорания в настоящее время неизвестна.

