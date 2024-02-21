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15:28, 21 февраля 2024Экономика

Британские фунты с портретом Карла III запустят в оборот

Британцы с 5 июня смогут расплачиваться купюрами с изображением Карла III

Фото: Bank of England / Reuters

Купюры с изображением Карла III запустят в оборот в Великобритании 5 июня, сообщил Банк Англии.

Портрет нового короля появятся на банкнотах всех четырех номиналов (5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов). При этом других изменений дизайна платежных средств не предусмотрено, а купюры с портретом Елизаветы II останутся законным платежным средством.

Печатать же новые будут для замены изношенных. Указанный подход британский регулятор объяснил стремлением учесть рекомендации Королевского двора, а также минимизировать экологические и финансовые последствия.

О том, что портрет королевы на наличных фунтах начнут менять на изображение левого профиля ее сына стало известно еще в 2022 году. Учитывая, что тогда в обращении находилось 4,7 миллиарда банкнот на сумму 82 миллиарда фунтов стерлингов и около 29 миллиардов монет, отмечалось, что процесс вывода купюр прежнего образца из оборота будет долгим.

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      Дмитрий Воронин
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