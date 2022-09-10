Определена судьба банкнот с изображением королевы Елизаветы II

Bloomberg: деньги и монеты с изображением Елизаветы II со временем заменят

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II наличные деньги и монеты с ее изображением будут заменять на портрет нового короля — Карла III, однако это произойдет не сразу. Об этом сообщает Bloomberg, рассказывая о дальнейшей судьбе наличных с лицом монархов.

В Банке Англии подчеркнули, что деньги с лицом Елизаветы II остаются законным платежным средством на территории Соединенного королевства, то же подтвердил и Королевский монетный двор. Пока длится траур, монеты будут чеканить в прежнем режиме.

В настоящее время в обращении находятся 4,7 миллиарда банкнот на сумму 82 миллиарда фунтов стерлингов (95 миллиардов долларов) и около 29 миллиардов монет, так что деньги с изображением королевы, вероятно, будут находиться в обращении в течение многих лет. Однако постепенно их будут заменять на деньги с лицом Карла III. Согласно традиции, на деньгах будет изображен левый профиль монарха.

Валюты других стран с изображением королевы — австралийские, канадские и белизские доллары — также будут обновлены, но это займет еще больше времени. Резервный банк Новой Зеландии заявил, что выпустит весь свой запас монет с изображением королевы, прежде чем появятся новые монеты с изображением Чарльза.

Ряд стран уже давно отказался от лица королевы на деньгах. Например, Ямайка, получив независимость от Великобритании в 1962 году, заменила королеву на бумажных банкнотах портретами национальных героев, таких как Маркус Гарви. На Сейшельских и Бермудских островах на деньгах изображены виды природы, а Тринидад и Тобаго используют герб. На гонконгских долларах, выпущенных после того, как Великобритания вернула свою колонию Пекину в 1997 году, изображены китайские драконы и небоскребы.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. В Британии идет 10-дневный общенациональный траур. Наследником престола стал ее старший сын принц Чарльз, он взял себе имя Карл III, его уже официально провозгласили королем.